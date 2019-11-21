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Невозможно остановиться: названы главные признаки алкоголизма

Даже один бокал вина может привести к зависимости

Неумение ограничиваться одним бокалом алкоголя за вечер является главным признаком появления зависимости. Об этом рассказала врач-аддиктолог.

"Если вы выпиваете первый бокал, чтобы унять желание выпить, и затем краткосрочно чувствуете себя лучше – это тоже говорит о зависимости",

рассказала РИА Новости французский аддиктолог Мокка Лорберг. По ее словам, стоит задуматься, если человек не перестает употреблять спиртные напитки несмотря на негативные последствия для его повседневной жизни или если вся деятельность направлена на то, чтобы заполучить алкоголь, сообщает "Вечерняя Москва".

Врач добавила, что нет большой разницы в выборе напитка, зависимость проявляется в отношении человека к алкоголю, и даже один бокал красного вина в день может навредить и привести к зависимости.

Карина СИРАЗОВА

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