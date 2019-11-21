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Во время застолья люди нередко после глотка спиртных напитков едят не только соленые огурцы, но и пирожные. Однако, как рассказал главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, такая закуска вредна для организма.
По словам специалиста, такое сочетание в два раза сильнее бьет по поджелудочной железе. Как пишет "АИФ", организм сначала расщепляет сахар, а лишь потом берется за алкоголь. В результате человек быстрее пьянеет, а после у него возникает похмелье, отмечает агентство "ФедералПресс".
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