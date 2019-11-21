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Водителей временно избавили от лишних анализов

Порядок медосмотра решено не менять

Приказ Минздрава о новых обязательных анализах для водителей пока отложен. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай в четверг, 21 ноября.  

"Принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию", – передает ТАСС.

Ранее ожидалось, что с 22 ноября 2019 г. при оформлении водительского удостоверения россиянам придется сдавать новые анализы: на психоактивные вещества и пристрастие к алкоголю. В связи с этим медсправки сильно подорожали. 

Николай ВИКТОРОВ

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