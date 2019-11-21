Тела гуманоидов отличаются от обычных людей строением костей

Археологи, проводившие раскопки недалеко от Каира, наткнулись на необычных мумий. Скелеты странных существ не похожи на человеческие, что вызвало слухи о том, что они принадлежат гуманоидам с других планет.

Череп этих египетских мумий имеет вытянутую форм. Эксперты напоминают, что похожие скелеты ранее находили на Мальте и в Германии. Конспирологи уверены, что власти специально скрывают информацию об этих находках, чтобы не вызвать лишней паники, отмечает Oane.ws.

Ранее также сообщалось, что в прошлом году мумию, похожую на ту, что нашли в Египте, обнаружили в пустыне Наска. Череп скелета был сильно вытянут, а на руках и ногах мумии было по 3 пальца.

Подобные останки когда-то находили и в Баварии. Археологи изучили тела тринадцати женщин, когда-то давно проживавших в Румынии. Все они также отличались вытянутым черепом, при этом исследователи решили, что найденные древние останки имеют земное происхождение. Изменения в строении черепа вызваны существовавшими когда-то традициями: искусственно "вытянутые" кости указывали на высокий статус в обществе.