Москвичей и гостей столицы ждет приятный сюрприз

Легендарный "Соловей" на Красной Пресне официально попрощался со зрителями. Снос и реновацию столичного здания прокомментировал создатель кинотеатра Юрий Соловей, детище которого не канет в Лету.

Его ждет преображение. Здание не просто "морально устарело, а стало опасным для посетителей", так Соловей объяснил "Независимой газете" решение о сносе. Строение является советским наследием, то есть спроектировано по старым стандартам.

"Многие залы не имеют запасных выходов, коридоры слишком узки, вентиляционные шахты не соответствуют современным требованиям",

– перечислил собеседник издания, отметив, что здание не раз перестраивалось и сейчас его защищает пожароопасный сайдинг.

Однако им надоело устранять многочисленные замечания МЧС, справиться с которыми попросту невозможно, и судиться прокурором Центрального округа Москвы, отодвигая момент закрытия.

Создатель кинотеатра заверил, что не ругался с владельцами строения, а, наоборот, очень благодарен этой команде за то, что она "сохранила киноцентр в самые трудные годы, когда гораздо легче и прибыльнее было бы устроить на этом месте какой-нибудь торговый центр". Именно она позволила сотрудникам кинотеатра много лет радовать зрителей самыми интересными и значимыми фильмами.

"Это мы разработали и внедрили тот формат кинопроката, который сегодня так яростно защищают противники сноса здания. И я очень благодарен тем людям, которые ставят свои подписи в защиту киноцентра – это, по сути, самая высокая оценка, нашей работы; это значит, что наше видение кинопоказа и наш репертуар пользовались поддержкой зрителей",

– заключил Соловей, призвав "некоторых известных общественников и политических деятелей" прекратить созывать народ на митинги.

Реконструкцией "Соловья", пообещал его создатель, не закончится эпоха долгоиграющего проката. Ведь на этом месте будет стоять новый кинотеатр с пятью залами с самым современным оборудованием, который превратится в "культурную доминанту района". Два кинозала будут рассчитаны на детей и подростков. В проекте соблюдены требования безопасности и актуальные архитектурные направления.

"В здании будут созданы все условия для проведения кинофорумов, включая комфортабельные апартаменты для проживания звезд нашего кино и членов жюри. И я уверен, что зрители с удовольствием вернутся в свой, обновленный, Киноцентр, которым будет управлять та же команда профессионалов", – подытожил Соловей, попросив поклонников старого кинотеатра немного подождать.