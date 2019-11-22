Политик считает, что вела себя как "нормальный горожанин"

Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен, которая нелестно отозвалась о жителях города, не выбросивших мусор в помойку, объяснила свои слова. Как рассказала чиновница, она любит свой город, видимо, поэтому не осталась равнодушна к этой проблеме.

"Это мой любимый город. Я считаю, что вела себя как нормальный горожанин", – цитирует чиновницу агентство FlashNord.

Ранее стало известно, что администрация Петрозаводска намерена уволить Лесонен за то, что она назвала людей, разбрасывающих мусор, "мразями" в соцсети.