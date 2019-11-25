Неделя для российского лидера началась с печального известия

Смерть президента Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Людмилой Вербицкой стала серьезной утратой для главы государства. Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, постарается попрощаться с ней лично.

"Он очень по-доброму относился к ней, очень ее ценил, они действительно были друзьями", – пояснил спикер Кремля, не уточнив при этом будет ли Владимир Владимирович присутствовать на похоронах, пишет ТАСС.



По словам Пескова, президент уважал и ценил бывшего ректора СПбГУ. Они были очень близки и часто общались, передает "ФедералПресс".

Прощание с Людмилой Вербицкой намечено на ближайшую среду, 27 ноября, рассказали в пресс-службе вуза. По информации телеканала "360", в 10 часов утра пройдет гражданская панихида в актовом зале Двенадцати коллегий университета. Похоронят специалиста по русскому языку на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Напомним, она скончалась от онкологии накануне, 24 ноября. Людмиле Алексеевне было 83 года, напоминает