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"Очень ее ценил": Путин переживает из-за потери близкого человека

"Очень ее ценил": Путин переживает из-за потери близкого человека
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Неделя для российского лидера началась с печального известия

Смерть президента Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Людмилой Вербицкой стала серьезной утратой для главы государства. Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, постарается попрощаться с ней лично.  

"Он очень по-доброму относился к ней, очень ее ценил, они действительно были друзьями", – пояснил спикер Кремля, не уточнив при этом будет ли Владимир Владимирович присутствовать на похоронах, пишет ТАСС. 

По словам Пескова, президент уважал и ценил бывшего ректора СПбГУ. Они были очень близки и часто общались, передает "ФедералПресс"

Прощание с Людмилой Вербицкой намечено на ближайшую среду, 27 ноября, рассказали в пресс-службе вуза. По информации телеканала "360", в 10 часов утра пройдет гражданская панихида в актовом зале Двенадцати коллегий университета. Похоронят специалиста по русскому языку на Северном кладбище Санкт-Петербурга. 

Напомним, она скончалась от онкологии накануне, 24 ноября. Людмиле Алексеевне было 83 года, напоминает 

Ксения АНДРЕЕВА

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