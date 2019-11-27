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"Мы не одни": город на севере России преследует НЛО

"Мы не одни": город на севере России преследует НЛО
Фото: pixabay.com
Загадочное явление попало на видео

Город нефтяников и газовиков частенько посещают инопланетяне, о чем свидетельствует виртуальный диалог жителей Ноябрьска. После публикации одного из них видео с яркой вспышкой в небе выяснилось, что это далеко не первый мистический случай. 

Так, один из интернет-пользователей заявил, что 30 с лишним лет назад в том же месте заметил "нечто светящееся".

"Провисело минуты три без движения и исчезло", – написал участник дискуссии к выложенным в Сеть кадрам, на которых кромешную темноту резко озаряет огненный шар.

Загадочное явление запечатлено на автомобильный видеорегистратор и размещено в группе в соцсети "ВКонтатке" "Происшествия Ноябрьск". 

Комментаторы предположили, что за городом охотится НЛО. 

"Мы не одни", – заключил житель Ноябрьска. 

И все же большинство его оппонентов решили, что произошло короткое замыкание. Однако в энергетических компаниях не было зафиксировано скачков напряжения, передает "МК", предположив, что яркая вспышка стала следствием перехлеста проводов при сильном ветре.

Ксения АНДРЕЕВА

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