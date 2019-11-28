Рейсы Москва-Тбилиси появятся в расписании не раньше следующего года

Надежды грузинской стороны на возобновление авиасообщения с Россией разбились о суровую реальность. Самолеты как не летели из Москвы в Тбилиси, так пока и не будут летать, заявил российский сенатор Григорий Карасин.

По крайне мере, до нового года полетов в республику Закавказья не будет, уточнил парламентарий после встречи со спецпредставителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе.

"Мы продолжаем работать в этом направлении, однако не должны ждать решения о восстановлении прямого авиасообщения до нового года. Мы будем думать, когда, как и в какой форме возобновятся прямые рейсы. Соглашение в связи с этим достигнуто", – цитирует сенатора грузинский Первый канал.

При этом Абашидзе накануне разговора с Карасиным заявил, что Грузия "приветствует снятие запрета на авиасообщение".

Напомним, полеты туда прекратились в июле 2019 г. на фоне мятежей в Тбилиси.