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"Соглашение достигнуто": Россия дала шанс Грузии на восстановление полетов

"Соглашение достигнуто": Россия дала шанс Грузии на восстановление полетов
Фото: www.globallookpress.com
Рейсы Москва-Тбилиси появятся в расписании не раньше следующего года

Надежды грузинской стороны на возобновление авиасообщения с Россией разбились о суровую реальность. Самолеты как не летели из Москвы в Тбилиси, так пока и не будут летать, заявил российский сенатор Григорий Карасин.

По крайне мере, до нового года полетов в республику Закавказья не будет, уточнил парламентарий после встречи со спецпредставителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе.  

"Мы продолжаем работать в этом направлении, однако не должны ждать решения о восстановлении прямого авиасообщения до нового года. Мы будем думать, когда, как и в какой форме возобновятся прямые рейсы. Соглашение в связи с этим достигнуто", – цитирует сенатора грузинский Первый канал.

При этом Абашидзе накануне разговора с Карасиным заявил, что Грузия "приветствует снятие запрета на авиасообщение". 

Напомним, полеты туда прекратились в июле 2019 г. на фоне мятежей в Тбилиси. 

Отдел информации

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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опять НА ОДНИ И ТЕЖЕ ГРАБЕЛЬКИ НАСТУПАЮТ
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