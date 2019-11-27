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Россияне вновь полетят в Грузию

Россияне вновь полетят в Грузию
Фото: www.globallookpress.com
В Тбилиси приветствуют возобновление рейсов между странами

Запрет на авиасообщение между Россией и Грузией может быть снят в первой половине 2020 года. Об этом сообщил информированный правительственный источник.

По его словам, возобновление перелетов могло произойти до конца этого года, но этому помешал политический кризис в Грузии, сопровождавшийся массовыми митингами.

"Решение заморозить перелеты принималось в ответ на угрозу безопасности российским гражданам и разгул русофобских настроений. Сейчас надо дождаться завершения внутриполитического кризиса в Грузии",

рассказал источник "Известиям". По его словам, решение принималось Москвой в одностороннем порядке, поэтому отменяться будет так же. Как заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе, Тбилиси однозначно будет приветствовать возвращение перелетов между странами, если такое решение будет принято.

Тбилиси в июне текущего года захлестнули акции протеста. Перелеты из России в Грузию были запрещены 8 июля на фоне конфликта по поводу визита в столицу российских депутатов, принимавших участие в международной конференции православия.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
хорошо проплатили грызуны кому нужно в россии ради планируемого возобновления полетов,ну раз так не втерпеж,то кому нужней эти перелеты,считаю грузии,так и нужно возобновлять полеты исключительно авиакомпаниями только россии,иначе это очередное предательство интересов
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