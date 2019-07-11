Туристический бизнес уже почувствовал результаты агрессивной риторики Тбилиси в адрес Москвы

Если бы власти РФ все-таки ввели санкции в отношении Грузии, то страна могла бы недополучить около $1,5 млрд в казну. Об этом заявила сегодня министр экономики и устойчивого страны Натия Турнава.

"Если бы Россия ввела эмбарго, что, к счастью, не произошло, ущерб составил бы 4 млрд лари. В первую очередь, это $750 млн от туристов, которые мы планировали получить до конца года. Около $600 млн – это денежные переводы, которые поступили в прошлом году и такая же сумма ожидалась в текущем году. Также это наш экспорт вина, продуктов сельского хозяйства и минеральной воды, которые в течение года достигают более $300 млн", – цитирует РИА "Новости" министра.

По ее информации, в регионе Аджарии уже сильно сократилось число туристов, "отменено много гостиничных броней". Тарнава во всем винит тех сограждан, которые выступают с безответственными заявлениями и агрессивной риторикой. При этом она подчеркивает, что Грузия не особо зависима от российского рынка и наших путешественников, однако и "это направление очень важно" для местной туриндустрии.





"Не надо забывать о гостиницах семейного типа, рядовых граждан, которые ожидали большого турпотока и встали перед новыми вызовами", – заметила министр.

Временная угроза московских рестрикций была снята после того, как президент РФ Владимир Путин посчитал это резкой формой наказания грузинского народа за нецензурную брань в его адрес и членов семьи главы государства из уст журналиста телеканала "Рустави 2". Лидер России сказал, что для Георгия Габуния такой шаг со стороны Москвы означал бы "много чести".

Однако запрет на авиарейсы в Грузию, введенный с 8 июля, остается пока в силе.

