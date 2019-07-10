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Россияне задумались над качеством грузинского вина

Фото: www.globallookpress.com
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Член Совета Федерации Алексей Пушков поставил под сомнение желание граждан РФ наслаждаться продукцией грузинского виноделия после угроз гендиректора телеканала "Рустави 2" Николоза Гварамии помочиться в отечественное вино, идущее на экспорт в нашу страну.

По мнению сенатора, на фоне таких словесных эскапад спрос на грузинский алкоголь может упасть.

"Продавать его нам Грузия сможет, но будут ли его покупать? Тут вопрос уже не только этический, а, можно сказать, содержательный", – написал Пушков в Twitter.


Комментаторы поддержали неутешительный вывод для Грузии российского парламентария (орфография и пунктуация оригиналов):

"Полный запрет на все грузинское. Зря Путин с ними цацкается", "Да просто "закатывать "их пойло бульдозерами и все дела)). С обязательным показом по ТВ", "У уринотерапии, возможно, ещё остались последователи", "Тут даже надо задаться вопросом. А вообще пользовалось ли грузинское вино спросом? Грузинское вино пользовалось таким же спросом, как и боржоми из под крана!", "Я и раньше предпочитала крымские и абхазские. А теперь тем более. Даже без угроз этого неадеквата", "Мазохисты будут покупать. Такова природа отклонения", "Кафельников все выпьет!", "С 2008 года не покупал, с чего бы вдруг начинать".

Фото: www.globallookpress.com

Также сегодня один из акционеров телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе потребовала уволить гендиректора Гварамию после прозвучавших в эфире нецензурных оскорблений в адрес президента РФ Владимира Путина. Однако контрольные держатели акций не поддержали данное предложение, сообщает "Интерфакс". По мнению адвоката Нижарадзе Гиоргия Кавлашвили, журналист-матерщинник Георгий Габуния "поднял рейтинг телекомпании", поэтому гендиректора не уволят.

Елена УСОВА
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