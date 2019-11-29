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Страшные подробности смерти следователя в Сочи

Пари на секс: появились страшные подробности смерти следователя в Сочи
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
Опер выдал сослуживцам подробности первой ночи скончавшейся

После того, как в Сочи свела счеты с жизнью 23-летняя полицейская, правоохранительные органы начали расследование. Некоторые считают, что оперуполномоченный, которого подозревают в изнасиловании следователя, мог заключить пари о том, что станет первым мужчиной новой коллеги.

"Он всем растрепал в отделе, что спал с ней", –

рассказал "КП-Кубань" источник, знакомый с ситуацией. 

После того, как следователь вернулась к работе после больничного, в отделе над ней начали издеваться. Ее вещи выбросили в мусорку, а компьютер забрали, так как считали, что девушка больше не останется на рабочем месте. Знакомые считают, что полицейская просто не выдержала насмешек коллег.

Между тем подозреваемый отрицает все обвинения в свой адрес. По его словам, девушка сама согласилась на секс с ним.

Валентина МАЙОРОВА

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