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Кот россиянки сбежал в аэропорту Греции перед рейсом "Аэрофлота"

Авиакомпания не смогла найти питомца своей пассажирки

Россиянка, летевшая рейсом Афины-Москва, хотела провести с собой двух котов. Одного животного женщина сдала в багаж, а другого она собиралась взять в салон, но у него были другие планы. Кот сбежал.

В результате, как пишет телеграм-канал Baza, стюардессе пришлось успокаивать на борту пострадавшую женщину. Как уточняет издание URA.RU, рейс задержали на 20 минут, пытаясь безуспешно найти кота.

Ранее "Аэрофлот" попал в скандал из-за толстого кота. 

Полина ИВАНОВА

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