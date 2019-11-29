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Россиянка, летевшая рейсом Афины-Москва, хотела провести с собой двух котов. Одного животного женщина сдала в багаж, а другого она собиралась взять в салон, но у него были другие планы. Кот сбежал.
В результате, как пишет телеграм-канал Baza, стюардессе пришлось успокаивать на борту пострадавшую женщину. Как уточняет издание URA.RU, рейс задержали на 20 минут, пытаясь безуспешно найти кота.
Ранее "Аэрофлот" попал в скандал из-за толстого кота.
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