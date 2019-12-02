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Борт с Путиным приземлился в сложных условиях

На борту с Путиным произошло ЧП
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Самолет едва не развернули на запасной аэродром

Жуткие минуты пришлось пережить экипажу президентского самолета во время полета в Киргизию. При подлете к Бишкеку, где 28 ноября проходил саммит ОДКБ, сильно ухудшились погодные условия, над аэропортом сгустился сильный туман. В результате борт №1 сажали практически "на ощупь".

"В зоне ожидания полет продлился недолго, там порядка 10–12 минут мы потеряли, и, на наше счастье, диспетчер дал видимость 350, что соответствовало минимуму аэродрома", – поделился пилот в эфире телеканала "Россия 24".

Впрочем, экипаж уверяет, что риска для "пассажира" не было: "В нашем деле это недопустимо", – цитирует пилота телеканал "360". Уточняется, что топлива на борту хватало, чтобы в случае необходимости уйти на запасной аэродром в Алма-Ате или еще "повисеть" в зоне ожидания.

Ранее Путин вызывал пилота "на ковер" после неприятностей во время рейса в Санкт-Петербург.

Николай ВИКТОРОВ

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