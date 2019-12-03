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Чтение и массаж: как улучшить качество секса

Чтение и массаж: как улучшить качество секса
Фото: www.globallookpress.com
Расслабляющая музыка сделает интимную жизнь насыщенной и интересной

Если секс стал скучным и однообразным, его можно сделать ярче с помощью небольших хитростей, которые помогут страсти не угасать долгие годы. Эксперты рассказали, как улучшить качество интимной жизни.

Первое, на что стоит обратить внимание, – это скорость и атмосфера. Необычные, долгие прелюдии усилят наслаждение процессом в несколько раз. Расслабляющая музыка, массаж или танец – все это отлично подойдет, чтобы разогреть партнеров и сделать секс ярким и запоминающимся, сообщает Яндекс.Дзен-канал "Все о сексе и отношениях".

Эксперты советуют заниматься сексом по утрам – это подарит отличное настроение на весь день. Также в качестве разнообразия можно попробовать вслух читать отрывки из эротических женских романов. А если превратить чтение в ролевую игру, отыгрывая действия персонажей книги, то это, заверяют специалисты, откроет новые сценарии интимной жизни. Огромное количество мужчин подтвердили: их заводит, когда женщины сами делают первый шаг к сексу, поэтому важно проявлять инициативу, передает Kleo.ru.

Ранее специалисты рассказали, как избежать проблем с потенцией зимой и поддерживать качественную интимную жизнь.

Карина СИРАЗОВА

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