Контрастные ванны и спорт сохранят мужское здоровье на долгие годы

Разменяв 6-й десяток, некоторые мужчины готовы распрощаться с сексом. Однако медики советуют не торопиться списывать себя со счетов.

Любовные игры в постели – это норма в солидном возрасте, если беречь потенцию с молоду и следовать рекомендациям специалистов. Один из проверенных способов – контрастные ванны. Но, прежде чем попробовать его на себе, необходимо проконсультироваться с врачом, предупреждает автор материала на портале FB.ru.

Попеременное воздействие горячей и холодной (именно в такой последовательности) способствует притоку крови к рабочему органу. Для процедуры нужны 15 минут свободного времени и два таза, в которые необходимо по очереди садиться на 30 секунд.

А еще повысить потенцию на границе 50-60 лет помогут элементарные упражнения, которые также направлены на улучшение кровотока в нужном месте. Только нельзя забывать про системность. Выполнять их следует ежедневно, лучше – на голодный желудок, пишет "Simptom.info".

Одно из самых простых упражнений – шагание на месте с максимально поднятыми коленями. При выполнении опустить руки по швам и держать спину прямо. Начинать можно с 30 шагов, постепенно увеличивая их количество до 50.

Мужской силе пойдет на пользу так называемый "мостик". Из положения лежа следует поднимать и медленно опускать таз от 3 до 10 раз. Профи рекомендуется делать до 5 подходов.

Не менее эффективна ходьба на ягодицах. Нужно сесть на пол и расслабить торс. Руки и ноги держать в полусогнутом состоянии. Из такого положения следует поднять левую ягодицу и шагнуть вперед. Помощь левого плеча не возбраняется, а даже наоборот. Затем все то же необходимо проделать правой ногой. В идеале каждая ягодица должна шагнуть по 5-7 раз.

Самое опасное время для потенции – зима. В этот период мужское здоровье особенно уязвимо. Хорошее средство одновременно и согреться, и вернуть силу – травяной чай.