Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
На Украину полетит санкционный бумеранг, заверили в российском правительство. Страну-соседку ждет жесткий ответ на продление спецпошлин на товары из РФ.
Сейчас готовятся необходимые документы, которые в ближайшем будущем попадут главе кабмина Дмитрию Медведеву на стол, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов. Он подчеркнул, что Москва примет "зеркальные" меры, передает РИА "Новости".
На что читатель агенства предложил свою версию ответа Незалежной.
"Лучше введите мораторий на вести об этой Дэржаве",
– призвал он в комментарии к материалу (орфография и пунктуация автора сохранены).
Сегодня, 4 декабря, Киев оставил спецпошлины на российские товары до конца следующего года. По словам, депутата от партии Порошенко "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, это было сделано в отместку Москве.
Напомним, отношения России и Украины кардинально испортились в 2014 году. Тогда же на нашу страну посыпались санкции Запада.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Американцы не оставили надежд на полную заморозку проекта