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Мораторий на украинские новости: в Москве придумали ответ на санкции Киева

Мораторий на украинские новости: в Москве придумали ответ на санкции Киева
Фото: www.globallookpress.com
Предложение поступило после заявления Незалежной о продлении спецпошлин на российские товары

На Украину полетит санкционный бумеранг, заверили в российском правительство. Страну-соседку ждет жесткий ответ на продление спецпошлин на товары из РФ. 

Сейчас готовятся необходимые документы, которые в ближайшем будущем попадут главе кабмина Дмитрию Медведеву на стол, сообщил  пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов. Он подчеркнул, что Москва примет "зеркальные" меры, передает РИА "Новости". 

На что читатель агенства предложил свою версию ответа Незалежной.

"Лучше введите мораторий на вести об этой Дэржаве",

– призвал он в комментарии к материалу (орфография и пунктуация автора сохранены).   

Сегодня, 4 декабря, Киев оставил спецпошлины на российские товары до конца следующего года. По словам, депутата от партии Порошенко "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, это было сделано в отместку Москве. 

Напомним, отношения России и Украины кардинально испортились в 2014 году. Тогда же на нашу страну посыпались санкции Запада. 

Ксения АНДРЕЕВА

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УКРАИНА ВЫШЛЕТ ВСЕХ ЖУРНАЛЮГ МОСКОВИИ ! СЛЕДУЮЩИМ ШАГОМ БУДЕТ РАЗРЫВ ВСЕХ ОТНОШЕНИЙ !!1
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