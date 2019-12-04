Предложение поступило после заявления Незалежной о продлении спецпошлин на российские товары

На Украину полетит санкционный бумеранг, заверили в российском правительство. Страну-соседку ждет жесткий ответ на продление спецпошлин на товары из РФ.

Сейчас готовятся необходимые документы, которые в ближайшем будущем попадут главе кабмина Дмитрию Медведеву на стол, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов. Он подчеркнул, что Москва примет "зеркальные" меры, передает РИА "Новости".

На что читатель агенства предложил свою версию ответа Незалежной.

"Лучше введите мораторий на вести об этой Дэржаве",

– призвал он в комментарии к материалу (орфография и пунктуация автора сохранены).



Сегодня, 4 декабря, Киев оставил спецпошлины на российские товары до конца следующего года. По словам, депутата от партии Порошенко "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, это было сделано в отместку Москве.

Напомним, отношения России и Украины кардинально испортились в 2014 году. Тогда же на нашу страну посыпались санкции Запада.