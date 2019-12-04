Бюджетный рецепт можно превратить в кулинарный шедевр

Сложился стереотип о том, что Новогодний стол должен ломиться от дорогих деликатесов. Поэтому ночь с 31 декабря на 1 января многим россиянам влетает в копеечку.

Между праздничные блюда могут быть очень даже бюджетными. К примеру, запеченные караси украсят любое торжественное застолье и накормят даже самых требовательных гостей. Одна порция стоит всего 50 рублей, посчитала автор Яндекс Дзен канала "Кухня наизнанку".

"Здесь сразу и рыбка, и гарнир. И это настолько вкусно, что гостей даже мелкие кости в карасях не пугают – все, кто у меня пробовал это блюдо, были удивлены, насколько это вкусно. И очень просто!", – заверила интернет-повар.

Состав блюда входят килограмм карасей, порядка четырех картофелин, морковь, цветная капуста, соль, а также приправа для рыбы из морской соли, муки, кукурузного крахмала, лука, чеснока, черного и белого перцев, базилика, укропа, петрушки и орегано. А еще понадобится растительное масло, две столовые ложки которого необходимо добавить в смесь из специй.

В этой массе обвалять помытую и очищенную рыбу и дать настояться хотя бы полчаса. В освободившееся время можно подготовить дольки моркови и картофеля, разобрать капусту на соцветия. Овощи посыпать специальными специями и, подлив в них масла, хорошенько перемешать.

Затем уложить рядом с карасями на пергаментной бумаге и завернуть содержимое в "конвертик". Если запекать его в духовке при 200° С, то через 40 минут блюдо будет готово.

"Спасибо за рецепт! В копилочку!", – отозвалась благодарная интернет-пользовательница.

Для многих данный рецепт стал открытием. Скептики же недоумевали: зачем ставить карасей на Новогодний стол. Но они оказались в меньшинстве.