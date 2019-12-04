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"Поил психотропным чаем": муж много лет травил свою жену ради любовницы

"Поил психотропным чаем": муж много лет травил свою жену ради любовницы
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
Женщина уверяет, что все это из-за романа на стороне

Скандальная история развернулась в Подмосковье в семье Валерия Буслова. Его бывшая жена Светлана Сковпень утверждает, что мужчина в течение нескольких лет травил ее психотропными препаратами после появления любовницы. 

44-летняя женщина уверена, что ее бывший супруг подливал отраву в чай. Помимо этого, случайно жертвой однажды стала их совместная 14-летняя дочь. После того, как она выпила предназначенный для матери чай, ей стало плохо и ее госпитализировали в состоянии комы. 

По словам Светланы, мужчина рассчитывает таким образом довести ее до состояния, когда она будет признана невменяемой. Тогда Валерий якобы сможет целиком завладеть домом, передают "Вести". 

Мужчина в свою очередь обвиняет во лжи Светлану и уверяет, что никого не пытался травить и даже не выгонял из дома. Помимо этого, он также обвиняет бывшую жену в том, что она залезла в его телефон и прочитала переписку с любовницей. Глава семейства уверен, что если бы этого не произошло, то отношения на стороне так бы и остались мимолетным романом. 

Сергей САЗОНОВ

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