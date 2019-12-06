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Запуск космического корабля "Союз-2" может потревожить не только жителей Тюменской области.
В зону потенциальной опасности попали также территории Коми. Три района республики предупредили о падении космического мусора.
"На территории Коми предполагаемыми районами падения отделяющихся частей ракеты станут "Вашка" (Удорский район) и "Железнодорожный" (Княжпогостский и Корткеросский районы). На период пуска эти районы объявляются временно опасными", – говорится в сообщении региональном Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Запуск космического аппарата назначен на 10 декабря. За несколько дней до этой даты спасатели промониторят данные районы и эвакуируют оттуда людей, уточняет FlashNord.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем