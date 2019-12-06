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Жителям Коми угрожает космический мусор

В зоне опасности могут оказаться три района республики

Запуск космического корабля "Союз-2" может потревожить не только жителей Тюменской области.

В зону потенциальной опасности попали также территории Коми. Три района республики предупредили о падении космического мусора. 

"На территории Коми предполагаемыми районами падения отделяющихся частей ракеты станут "Вашка" (Удорский район) и "Железнодорожный" (Княжпогостский и Корткеросский районы). На период пуска эти районы объявляются временно опасными", – говорится в сообщении региональном Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Запуск космического аппарата назначен на 10 декабря. За несколько дней до этой даты спасатели промониторят данные районы и эвакуируют оттуда людей, уточняет FlashNord.

Ксения АНДРЕЕВА

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