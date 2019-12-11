Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Главврач немецкой клиники рассказал о деталях смерти Лужкова

Немецкий врач рассекретил детали смерти Лужкова
Юрий Лужков. Фото: www.globallookpress.com
Медики не смогли справиться с кровотечением сосудов сердца

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался от инфаркта. Об этом сообщил главный врач клиники "Гроссхадерн" Карл-Вальтер Яух, где пытались оказать медицинскую помощь экс-градоначальнику.

По его словам, 83-летний россиянин здесь неоднократно обследовался и проходил лечение, поскольку у него были проблемы с сердцем. Врачи пришли к выводу, что необходимо было срочное вмешательство, т.к. у Лужкова случился инфаркт.

"В неотложном порядке ему провели обследование сердца, поставлен катетер, удалось выяснить, что все важные сосуды были закрыты. С помощью катетера их удалось открыть. Ему стало немного лучше, хотя у него всегда была плохая способность сердца", – рассказал РЕН-ТВ главврач клиники.

Однако экс-политику стало хуже, а сердечная мышца сильно кровоточила. Чтобы остановить обильное кровотечение пациенту снова ввели катетер.

"Но состояние сердца было достаточно плохим, что не позволило избежать остановки сердца, запустить сердце не удалось", – добавил Яух.


Он подчеркнул, что для объективной оценки случившегося нужно провести вскрытие тела покойного.

Напомним, Юрий Михайлович скончался накануне, 10 декабря, в Мюнхене во время операции. Его похороны назначены на 12 декабря. Сначала пойдет гражданская панихида в Храме Христа Спасителя, а затем он будет захоронен на Новодевичьем кладбище.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Польша потребовала от России денег

Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей