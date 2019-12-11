Медики не смогли справиться с кровотечением сосудов сердца

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался от инфаркта. Об этом сообщил главный врач клиники "Гроссхадерн" Карл-Вальтер Яух, где пытались оказать медицинскую помощь экс-градоначальнику.

По его словам, 83-летний россиянин здесь неоднократно обследовался и проходил лечение, поскольку у него были проблемы с сердцем. Врачи пришли к выводу, что необходимо было срочное вмешательство, т.к. у Лужкова случился инфаркт.

"В неотложном порядке ему провели обследование сердца, поставлен катетер, удалось выяснить, что все важные сосуды были закрыты. С помощью катетера их удалось открыть. Ему стало немного лучше, хотя у него всегда была плохая способность сердца", – рассказал РЕН-ТВ главврач клиники.

Однако экс-политику стало хуже, а сердечная мышца сильно кровоточила. Чтобы остановить обильное кровотечение пациенту снова ввели катетер.

"Но состояние сердца было достаточно плохим, что не позволило избежать остановки сердца, запустить сердце не удалось", – добавил Яух.

Он подчеркнул, что для объективной оценки случившегося нужно провести вскрытие тела покойного.

Напомним, Юрий Михайлович скончался накануне, 10 декабря, в Мюнхене во время операции. Его похороны назначены на 12 декабря. Сначала пойдет гражданская панихида в Храме Христа Спасителя, а затем он будет захоронен на Новодевичьем кладбище.

