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Родные закрыли Лужкова

Юрий Лужков. Фото: www.globallookpress.com Юрий Лужков. Фото: www.globallookpress.com Юрий Лужков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Юрий Лужков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Юрий Лужков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Сергей Шойгу. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Вдова бывшего мэра Елена Батурина почернела от горя

В Москве проходит церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрией Лужковым. Отпевание в храме Христа Спасителя совершит Патриарх Кирилл. 

"Утро" ведет прямую трансляцию траурного мероприятия. Закрытый гроб стоит в центре храма напротив царских врат и алтаря. Поверх него лежит государственный флаг, а рядом положили черно-белый портрет покойного. 

Юрий Лужков ушел из жизни 10 декабря в немецкой клинике в Мюнхене. Ему было 83 года. 

10:13. Посол Белоруссии Владимир Семашко 

 10:13 Посол Белоруссии Владимир Семашко зачитал соболезнования от президента Александра Лукашенко: "Ушел из жизни искренний друг Белоруссии, много сил отдавший развитию отношений между нашими странами". 

10:00. На церемонию прощания с Юрием Лужковым приехал министр обороны Сергей Шойгу. С бывшим мэром уже простились Герман Греф, Петр Бирюков и Георгий Боос. 

9:50. Вдова Елена Батурина в черном платке, рядом с ней стоят её дочери. Семья принимает соболезнования. 

9:36. С речью выступил ректор МГУ Виктор Садовничий. "Дорогие друзья, мы пришли попрощаться с великим человеком, чье имя стало символом трудной эпохи", – сказал он. 

9:32. Проститься с Лужковым приехали бывший спикер Мосгордумы Владимир Платонов, деятель спорта Шамиль Тарпищев, Артур Чилингаров, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Прибывшие кладут цветы к гробу. 

9:15. На прощание приехала вдова Юрия Михайловича Елена Батурина, она принимает соболезнования. 

Сергей САЗОНОВ

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