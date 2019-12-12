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В Москве проходит церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрией Лужковым. Отпевание в храме Христа Спасителя совершит Патриарх Кирилл.
"Утро" ведет прямую трансляцию траурного мероприятия. Закрытый гроб стоит в центре храма напротив царских врат и алтаря. Поверх него лежит государственный флаг, а рядом положили черно-белый портрет покойного.
Юрий Лужков ушел из жизни 10 декабря в немецкой клинике в Мюнхене. Ему было 83 года.
10:13. Посол Белоруссии Владимир Семашко
10:13 Посол Белоруссии Владимир Семашко зачитал соболезнования от президента Александра Лукашенко: "Ушел из жизни искренний друг Белоруссии, много сил отдавший развитию отношений между нашими странами".
10:00. На церемонию прощания с Юрием Лужковым приехал министр обороны Сергей Шойгу. С бывшим мэром уже простились Герман Греф, Петр Бирюков и Георгий Боос.
9:50. Вдова Елена Батурина в черном платке, рядом с ней стоят её дочери. Семья принимает соболезнования.
9:36. С речью выступил ректор МГУ Виктор Садовничий. "Дорогие друзья, мы пришли попрощаться с великим человеком, чье имя стало символом трудной эпохи", – сказал он.
9:32. Проститься с Лужковым приехали бывший спикер Мосгордумы Владимир Платонов, деятель спорта Шамиль Тарпищев, Артур Чилингаров, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Прибывшие кладут цветы к гробу.
9:15. На прощание приехала вдова Юрия Михайловича Елена Батурина, она принимает соболезнования.
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