На вдову бывшего мэра Москвы жалко смотреть

Почерневшая от горя вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина принимает соболезнования. На ней нет лица. За время болезни женщина сильно сдала.

На фото с отпевания покойного, опубликованном в "МК", Батурина неподвижно смотрит в одну точку. На снимке видно, как сильно она похудела. На изнеможденный вид вдовы обратили внимание все собравшиеся в храме Христа Спасителя.

Попрощаться с бывшим градоначальником приехали известные политики и звезды шоу-бизнеса. Проводить в последний путь своего предшественника приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Он возложил к гробу цветы и обратился к Батуриной, но та, словно онемела, и лишь еле-еле покачала головой.

При этом дочери Лужкова даже не поднялись со своих стульев. Женщины в трауре не покидают мест перед гробом. Они встают, лишь чтобы выслушать слова скорби, а затем снова садятся, передает издание в своей онлайн-трансляции.

Напомним, церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым началась ранним утром и закончится в 14:00. Похоронят экс-политика на Новодевичьем кладбище. Ожидается, что погребение продлится до 16:30.

Юрий Михайлович умер 10 декабря, на 84 году жизни после операции в Германии. Супруга Лужкова Елена Батурина была шокирована уходом мужа.