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Почерневшую от горя Батурину парализовало у гроба Лужкова

Почерневшую от горя Батурину парализовало у гроба Лужкова
Елена Батурина. Фото:Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев
На вдову бывшего мэра Москвы жалко смотреть

Почерневшая от горя вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина принимает соболезнования. На ней нет лица. За время болезни женщина сильно сдала. 

На фото с отпевания покойного, опубликованном в "МК", Батурина неподвижно смотрит в одну точку. На снимке видно, как сильно она похудела. На изнеможденный вид вдовы обратили внимание все собравшиеся в храме Христа Спасителя. 

Попрощаться с бывшим градоначальником приехали известные политики и звезды шоу-бизнеса. Проводить в последний путь своего предшественника приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Он возложил к гробу цветы  и обратился к Батуриной, но та, словно онемела, и лишь еле-еле покачала головой. 

При этом дочери Лужкова даже не поднялись со своих стульев. Женщины в трауре не покидают мест перед гробом. Они встают, лишь чтобы выслушать слова скорби, а затем снова садятся, передает издание в своей онлайн-трансляции.  

Напомним, церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым началась ранним утром и закончится в 14:00. Похоронят экс-политика на Новодевичьем кладбище. Ожидается, что погребение продлится до 16:30.

Юрий Михайлович умер 10 декабря, на 84 году жизни после операции в Германии. Супруга Лужкова Елена Батурина была шокирована уходом мужа. 

Ксения АНДРЕЕВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Эпитафия Лужкову
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Глупостью и лицемерием являются попытки представить Лужкова как "крепкого хозяйственника, далекого от политики". Лужков с 1987 года входил в высшее руководство города Москвы и был сподвижником Ельцина с первых дней. Лужков руководил Москвой, фактически с апреля 1990 года, когда стал и.о. Председателя Мосгорисполкома. Менялись названия его должностей, но сущность его власти оставалась прежней в течение 20ти лет. То были годы острейшей политической борьбы, не просто за власть отдельных личностей, но за само существо государственного строя, за сами основы государственной политики, за территориальную целостность Исторической России... Борьба эта в итоге, осенью 1993 года приняла острейшие вооруженные формы, когда в самом центре Москвы стреляли танки и бронетранспортеры... Лужков в те трагические годы не только не был "далек от политики", Лужков и был тогда - сама политика, в её практическом воплощении, каждый божий день... Вспомним его участие в "обороне Белого дома" в 1991 году, его участие в блокаде Верховного Совета в 1993м, вспомним, что первым объектом, на который сразу двинулись и овладели штурмом защитники Конституции, было здание лужковской мэрии, из которой велся пулеметный огонь по восставшему народу. Вспомним, что говорил генерал Макашов в мегафон с крыльца этой самой лужковской мэрии... Задумаемся, наконец, кто руководил сокрытием и уничтожением тел расстрелянных, в том числе на стадионе, защитников Верховного Совета... Лужков руководил Москвой в годы Большого Хапка, невиданного доселе в истории грабежа и дерибана народной собственности. Это ли не политика?! Или не ясно, что в Москве находились самые лакомые куски?! Или к рукам лужковской жены не прилипли "случайно" миллиарды долларов?! Нужно ли напоминать и перечислять те бесчинства и убийства которыми этот дерибан сопровождался?!
Но кто такой был Лужков до 1987 года? Откуда он взялся и чем занимался? Глядя на его хитрую и наглую физиономию, на его косноязычие, ни за что не поверю, что он был, как пишут, ученым-химиком по пластмассам. Но к пластмассам и автоматическому оборудованию пластических масс он конечно имел отношение... Нетрудно понять какое... если понимать то огромное значение, какое для левого и подпольного производства цеховиками различной мелочной галантереи, имели пластмассы в Советском Союзе. На различных пуговицах, заколках для волос, дешевой бижутерии, пряжках и т.п. галантерее и фурнитуре накапливались миллионные состояния... И Лужков, судя по его физиономии и ухваткам, очень подходит на роль главаря-пахана крупной цеховой мафии расхитителей... Таким наверняка и был, поэтому в 1987 году, бывший "активный комсомолец", "возглавил городскую комиссию по кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности".
Личность Лужкова перейдет в историю с суровым осуждением... И его не замазать чечевичной похлебкой лужковских подачек и пенсий, на которые многие москвичи сменяли своё первородство.
Гость
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Плевать на то, кем он был, а вот журналюг за хайп в виде таких заголовков точно вешать надо.
Гость
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Вы носили, сплетник?
Гость
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Да уж !Бандитов он любил!Лихо плясал у хозяина Черкизона!!!!!!Емго бы на нары вместе с женой....жаль что умер.....
Гость
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ЛУЖКОВ-СТАРЫЙ ВОР И КОРУПЦИОНЕР ! ЗА ВРЕМЯ ЕГО РАБОТЫ МЭРОМ.ЗА ЛЮБУЮ ПОДПИСЬ .НУЖНО БЫЛО НЕСТИ ЕМУ КОНВЕРТ С ДОЛЛАРАМИ.ОДНОЙ МРАЗЬЮ СТАЛО МЕНЬШЕ !!!
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