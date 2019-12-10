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Елена Батурина шокирована смертью Юрия Лужкова.
Несмотря на то что врачи давали хорошие прогнозы, бывший мэр Москвы умер. Это случилось после плановой операции на сердце в Германии.
Семья Лужкова хочет провести церемонию прощания и отпевания в Германии, где его должны были подлечить. Тело экс-градоначальника собираются доставить в столицу России. Родные Лужкова просят разрешения похоронить его на Новодевичьем кладбище Москвы.
То, что бывший столичный мэр в последние дни находился в Европе,подтвердил брат его жены Виктор Батурин. Он видел Лужкова 7 декабря и тогда тот, по словам родственника, "чувствовал себя хорошо, улыбался, прекрасно выглядел", передает "Газета.ру".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем