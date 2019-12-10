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Батурину парализовало после смерти Лужкова

Батурину парализовало после смерти Лужкова
Елена Батурина и Юрий Лужков. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Жена не смогла перенести кончину бывшего мэра

Елена Батурина шокирована смертью Юрия Лужкова. 

Несмотря на то что врачи давали хорошие прогнозы, бывший мэр Москвы умер. Это случилось после плановой операции на сердце в Германии.

Семья Лужкова хочет провести церемонию прощания и отпевания в Германии, где его должны были подлечить. Тело экс-градоначальника собираются доставить в столицу России. Родные Лужкова просят разрешения похоронить его на Новодевичьем кладбище Москвы.

То, что бывший столичный мэр в последние дни находился в Европе,подтвердил брат его жены Виктор Батурин. Он видел Лужкова 7 декабря и тогда тот, по словам родственника, "чувствовал себя хорошо, улыбался, прекрасно выглядел", передает "Газета.ру".

Полина ДОРОЖКИНА

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