Экс-мэр Москвы умер от анафилактического шока

Юрий Лужков скончался не приходя в сознание во время операции на сердце в клинике Мюнхена. По предварительным данным, причиной стал анафилактический шок. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Как сообщалось ранее, врачи давали хорошие прогнозы на операцию. Однако что-то пошло не так. Супруга Лужкова Елена Батурина не может поверить в случившееся.