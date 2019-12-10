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Юрий Лужков скончался не приходя в сознание во время операции на сердце в клинике Мюнхена. По предварительным данным, причиной стал анафилактический шок. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Как сообщалось ранее, врачи давали хорошие прогнозы на операцию. Однако что-то пошло не так. Супруга Лужкова Елена Батурина не может поверить в случившееся.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем