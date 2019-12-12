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Принесут удачу: тысячи звезд упадут на выходных

Принесут удачу: тысячи звезд упадут на выходных
Фото: pixabay.com
Крупнейший звездопад станет судьбоносным

Самый красивый звездопад года жители Земли смогут увидеть 14 декабря. На выходных своего пика достигнет метеоритный поток Геминиды – крупные и яркие звезды будут медленно падать большом количестве – 140 метеоров в час. Однако это не только красивое явление, но для многих еще и судьбоносное, заявляют астрологи.

Звездопад станет удачным временем для новых начинаний. Специалисты отмечают, что в эти дни многие просто обречены на успех, причем в разных сферах. Дорогие покупки будут отличным вложением, проявленная инициатива на работе обернется карьерным ростом, а шанс встретить свою судьбу вырастает в несколько раз.

А вот увидеть звездопад смогут, к сожалению, не все, сообщает "Московский комсомолец". Даже если небо будет безоблачным, может помешать полнолуние, которое приходится на 12 декабря, или городское освещение.

Ранее астрологи рассказали, каким знакам зодиака будет сопутствовать удача в декабре уходящего года.

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Фото: www.globallookpress.com Фото: pixabay.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Карина СИРАЗОВА

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