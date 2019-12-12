Брат вдовы экс-мэра засудил сестру

Сегодня самая богатая женщина России Елена Батурина похоронила мужа, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Невосполнимая утрата – не повод для ее родного брата забыть семейный конфликт, который развязался еще 2006 года.

Все это время родственники делят компанию "Интеко". Продюсер Виктор Батурин пытается отобрать у сестры долю в бизнесе, пишет телеграмм-канал Mash.

В дни большого горя вдова Лужкова не может полностью погрузиться в судебные разбирательства в австрийском Инсбруке. Не исключено, что бывший муж Яны Рудковской воспользуется ситуацией и перетянет одеяло на себя.

Инициатором распри стала сама Елена. По неизвестной причине она выгнала брата из фирмы, оставив ему лишь половину дочерней компании "Интеко-Агро" и еще строительный бизнес в Сочи. Батурина жалкая подачка сестры оскорбила, и он придумал мошенническую схему с векселями "Интеко".

Афера ему стоила трех лет тюрьмы. Оказавшись на свободе, родственник решил судиться. Сначала он попытал счастья в России, где получил от ворот поворот, и переключился на австрийскую Фемиду. Отправленное на экспертизу дело не разрешится в одночасье, отмечает телеграмм-канал. Так что у Батуриной есть время погоревать.

Напомним, Юрий Лужков умер 10 декабря в Германии после операции на сердце. Его похоронили сегодня. Отпевали бывшего мэра Москвы в закрытом гробу.