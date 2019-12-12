Москвичи несут цветы бывшему мэру на Новодевичье кладбище

Церемония прощания с экс-мэром российской столицы Юрием Лужковым прошла в Храме Христа Спасителя в четверг, 12 декабря. К гробу пускали всех желающих с 7 часов утра. Присутствующих удивило, что крышка была закрыта.

Это было решение родственников – не показывать народу измученного болезнью человека, сообщили приближенные к семье. Но в это объяснение поверили не все, поскольку ранее сообщалось, что 83-летний Лужков до роковой операции в Мюнхене прекрасно себя чувствовал и процедура была плановой.

"Что-то с лицом", – приводит "Царьград" слова источника.

По данным телеграм-канала Baza, крышку гроба решили откинуть только во время отпевания, проводить которое взялся сам патриарх Кирилл. Но тут закрытой была уже сама церемония – на нее пустили только родных и близких, остальных попросили покинуть храм.

Ранее с бывшим мэром Москвы простился президент РФ Владимир Путин. Он обнял вдову Елену Батурину, а потом сел рядом с ней у гроба, сообщает МК.

Юрий Лужков умер в Германии 10 декабря на 84-м году жизни. У него остались жена и четверо детей. Последним местом упокоения бывшего мэра Москвы стало Новодевичье кладбище.