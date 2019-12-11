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Родные поделят роскошное наследство Лужкова

Родные поделят роскошное наследство Лужкова
Юрий Лужков. Фото: www.globallookpress.com
Бывший мэр Москвы оставил огромные апартаменты в центре столицы и большое хозяйство

Лакомый кусочек достанется жене Юрия Лужкова Елене Батуриной и его детям.

Как выяснили СМИ, бывший градоначальник владел квартирой на 3-й Тверской-Ямской улице. Апартаменты в старинном доме 1913 года постройки занимают целых 450 квадратных метров. Стоимость элитной недвижимости составляет, как минимум, 600 млн рублей. Как рассказали журналистам соседи, в квартире уже лет десять никто не живет. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Кроме того, бывший столичный градоначальник владел пасекой в 90 ульев в деревне Романово Медынского района Калужской области. Было у него хозяйство и побольше: в частности, он являлся бенефициаром ООО "Частный конный завод "Веедерн", при котором был создан агрокомплекс "Медовые лужки". На территории в 5 тысяч гектаров Лужков выращивал гречку, пшеницу, овес, ячмень, рапс и грибы вешенки, передает Dailystorm. Там же налажено и животноводство: на ферме держат овец, коров, перепелок, а на конном заводе разводят и продают племенных лошадей. 

Как распорядятся наследством Лужкова его родные – жена, два сына и две дочери – пока неизвестно.

Бывший мэр Москвы ушел из жизни накануне, 10 декабря, в одной из клиник Мюнхена. Юрий Лужков умер после операции на сердце.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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