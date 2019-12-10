Трехметрового экс-мэра Москвы подарит столице его любимый скульптор

Друг Юрия Лужкова Зураб Церетели, масштабные работы которого разбросаны по всей Первопрестольной, напишет картину с изображением бывшего мэра Москвы.

Знаменитый скульптор и президент Российской академии художеств замахнулся на трехметровый холст. По словам Церетели, Лужков не просто был в курсе его задумки, но еще и одобрил ее.

"Я согласовал [с ним], пока он был жив, и сейчас работаю на эту тему. Трехметровый Лужков будет", – пообещал Церетели в беседе с РБК.

Автор раскритикованному москвичами памятнику Петру I, который, по слухам, изначально предназначался Колмбу, назвал умершего в Германии Лужкова "чудным и достойным человеком", который обожал столицу и ее жителей.

Напомним, Юрий Лужков ушел из жизни сегодня, 10 декабря, на 84 году жизни после операции в Мюнхене. Печальную новость подняли на смех безжалостные украинцы.