Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Лужков заказал себе живописный памятник еще при жизни

Лужков заказал себе живописный памятник еще при жизни
Юрий Лужков. Фото: www.globallookpress.com
Трехметрового экс-мэра Москвы подарит столице его любимый скульптор

Друг Юрия Лужкова Зураб Церетели, масштабные работы которого разбросаны по всей Первопрестольной, напишет картину с изображением бывшего мэра Москвы.

Знаменитый скульптор и президент Российской академии художеств замахнулся на трехметровый холст. По словам Церетели, Лужков не просто был в курсе его задумки, но еще и одобрил ее. 

"Я согласовал [с ним], пока он был жив, и сейчас работаю на эту тему. Трехметровый Лужков будет", – пообещал Церетели в беседе с РБК. 

Автор раскритикованному москвичами памятнику Петру I, который, по слухам, изначально предназначался Колмбу, назвал умершего в Германии Лужкова "чудным и достойным человеком", который обожал столицу и ее жителей. 

Напомним, Юрий Лужков ушел из жизни сегодня, 10 декабря, на 84 году жизни после операции в Мюнхене. Печальную новость подняли на смех безжалостные украинцы. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Нормандская четверка" договорилась по Донбассу

Названы сроки разведения сил в трех новых пунктах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей