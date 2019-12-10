Лидер ЛДПР рассказал, как пытался убрать бывшего мэра Москвы с поста

"Не совсем приятной новостью" назвал сообщение о смерти экс-мэра столицы Юрия Лужкова председатель ЛДПР Владимир Жириновский во вторник, 10 декабря.

"Управлял Москвой 17 лет, а мы приложили максимум усилий, чтобы убрать его из политической жизни, - напомнил политик, выступая в Госдуме. – Слава богу, что умер сейчас, а не 10 лет назад, когда мы добились его ухода", – передает "Регнум".

Впрочем, Жириновский не отрицает и заслуги бывшего градоначальника: "Если он брался за что-то, то это делалось: ремонт, или дома, или дороги, или питание. В этом смысле, конечно, о нем память останется как о человеке, который умел работать и заражал других", – цитирует РИА "Новости" парламентария.

Лужков умер во время плановой операции на сердце в Мюнхене. Ему было 83 года.