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"Адовая": в пятницу 13-е Россию пронзила аномальная колонна света

"Адовая": в пятницу 13-е Россию пронзила аномальная колонна света
Кадр из фильма "День независимости: Возрождение"
Фантастическое явление переполошило челябинцев

Рунет заполонили снимки с изображением вторжения инопланетян. Именно так выглядит завоевание пришельцами Земли в фантастических блокбастерах.

Загадочное явление наблюдали жители Челябинска сегодня, 13 декабря, которое выпало на пятницу. Бытует мнение, что именно в этот день человечество преследуют неудачи.

Однако на город металлургов данное суеверие не распространилось, ведь челябинцам посчастливилось увидеть фантастический закат. Очевидцы происходящего тут же доставали смартфоны, чтобы запечатлеть завораживающий столб света, который словно пронзил небо, зажигая его ярким пламенем.

Одно за одним фото появлялись в Сети. 

"Адовая красота", "Я прям рот открыла", "Шикарен",

– прокомментировали челябинцы необыкновенное зрелище, отмечая, что ничего подобного в своей жизни еще не видели. 

Атмосферное явление в небе над Челябинском так и называется "столбы света". Горизонтальные колонны можно увидеть в северных районах Земли зимой, когда температура воздуха опускается до -20° С. Они могут появиться не только после заката, но также и предварять восход. 

Ксения АНДРЕЕВА

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