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Денежные приметы: как привлечь богатство в 2020 году

Денежные приметы: как привлечь богатство в 2020 году
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеАпельсиновые пирожки: необычный рецепт выпечки на Новый год
Деньги и успех придут к тем, кто правильно проведет новогоднюю ночь

Белая Металлическая Крыса – хозяйка будущего 2020 года – символ экономности и разумных трат, ведь это животное принято ассоциировать с запасливостью. Если правильно провести новогоднюю ночь, деньги и успех будут постоянно сопутствовать вам в наступающем году.

В Новый год -  2020 нельзя входить с долгами – необходимо рассчитаться со всеми денежными обязательствами в декабре, советуют специалисты. Также не рекомендуют одалживать деньги, даже близким людям.

Тратить все сбережения на подготовку к празднику тоже не стоит, ведь встреча Нового года с пустым кошельком – плохая примета. В декабре лучше ограничить себя от покупки различных мелочей, за исключением подарков, – это поможет сосредоточиться на более серьезных тратах в следующем году.

Чтобы привлечь деньги в Новом году, специалисты советуют повесить несколько купюр на елку рядом с фруктами, конфетами и орехами – это задобрит Крысу. А если в новогоднюю ночь положить монету в карман, то это непременно приведет к выгодным сделкам и росту по карьерной лестнице, сообщает "КП в Украине".

Хозяйка наступающего года также оценит праздничный наряд в соответствии с цветами года Металлической Крысы и ее любимые блюда на столе. Тогда, считают астрологи, удача просто неизбежна, передает Amic.ru.

Ранее "Утро" писало, как пережить високосный 2020 год и избежать неудач.

Фоторепортаж
Год Металлической Крысы – 2020: что должно быть на праздничном столе
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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