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Тела группы Дятлова выдали страшную тайну

Тела группы Дятлова выдали страшную тайну
Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Следователи прокололись, забыв задернуть шторы в морге

Жительница Ивделя считает, что правоохранительные органы знали заранее о трагедии, которая произошла в 1959-м на Северном Урале. Следователи, по ее мнению, тщательно скрыли от общественности, что именно произошло с группой Дятлова. 

Как утверждает россиянка, она работала санитаркой в городском морге. Перед тем, как студенты отправились на Отортен, женщина успела с ними встретиться. А спустя несколько дней узнала, что их тела доставили в морг. В тот день туда не пускали ни сотрудников, ни родственников погибших. Однако ей удалось подглядеть в окно, что происходит в морге.

Как пишет "Похвистнево-Информ", женщина увидела тела пятерых людей – троих мужчин и двух девушек. Издание отмечает, что Зину Колмогорову нашли в феврале, а вот Люду Дубинину – лишь в мае. Значит, следователи знали о трагедии, нашли лыжников и палатку, после чего привезли тела в морг для расследования, а после – вернули обратно.

Что именно произошло на перевале Дятлова, неизвестно. Однако большинство экспертов склоняются к тому, что группу погубила природа. 

Полина ИВАНОВА

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