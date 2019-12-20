Сотрудники авиакомпании отказались пускать питомцев на борт

Разгорелся очередной скандал с участием "Аэрофлота" – на этот раз сотрудники компании довели беременную пассажирку до слез из-за отказа пускать на борт двух ее собак. Перевозка питомцев – не прихоть женщины, а необходимость: собаки, по предписанию психиатра, должны помогать справляться ей со сложными эмоциональными состояниями.

Историей противостояния с авиакомпанией поделился житель Москвы. Он вместе со своей беременной супругой летел в Коста-Рику через США. Пара заранее готовилась к поездке и получила разрешение представителя "Аэрофлота" в США на перевозку двух собак на борту без переносок. До этого пассажиры летели другой авиакомпанией и никаких проблем не возникло, однако во время пересадки в аэропорту Шереметьево питомцев на борт не пускали, несмотря на то, что это было согласовано заранее. Разбирательства продолжались более двух часов, что довело девушку, которая была на восьмом месяце беременности, до истерики. В итоге пара все-таки смогла улететь вместе со своими собаками.

"Получается, что для того, чтобы иметь возможность лететь с собакой эмоциональной поддержки, ты должен пройти через ад эмоционального насилия в российской авиакомпании",

– подводит итог Sergey Tlv на своей странице в Facebook.

Ранее компания "Аэрофлот" попала в скандал из-за того, что не хотела пускать на борт набравшего лишний вес кота. Тогда хозяину питомца пришлось пойти на хитрость, чтобы животное не погибло в багажном отсеке.