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В Москве умер второй сотрудник правоохранительных органов, получивший ранение после стрельбы на Лубянке в четверг, 19 декабря.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на Следственный комитет РФ.
До сих пор имена жертв "лубянского стрелка" не называют. Известно, что в больницу накануне поступили пять человек, один из которых гражданское лицо.
Также СК РФ официально подтвердили, что преступника зовут Евгений Минюров, ему 39 лет. Убитый силовиками стрелок проживал в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".
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