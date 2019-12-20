В больницах находятся еще четверо пострадавших

В Москве умер второй сотрудник правоохранительных органов, получивший ранение после стрельбы на Лубянке в четверг, 19 декабря.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на Следственный комитет РФ.

До сих пор имена жертв "лубянского стрелка" не называют. Известно, что в больницу накануне поступили пять человек, один из которых гражданское лицо.

Также СК РФ официально подтвердили, что преступника зовут Евгений Минюров, ему 39 лет. Убитый силовиками стрелок проживал в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".

