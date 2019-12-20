Продавец оружия оценил преступника как снайпера с железными нервами

Продавец оружия, узнавший в стрелке с Лубянки своего постоянного клиента, сообщил, как тот очень скрупулезно подбирал патроны к карабинам, что было похоже на маниакальность в поведении. В разговоре с автором Telegram-канала "112" он пожаловался, что тот буквально замучил его.

"Спокойный, как удав, нервная система непробиваемая – напомнил мне снайпера. И акцент какой-то… на украинский похож", – заявил продавец и добавил, что ему сразу становилось не по себе.

По его словам, лубянский стрелок мог почти час "парить мозг" с одним заклинившим магазином: "Есть люди – шизофреники, а есть – шизоиды…"

Как выяснили некоторые СМИ, мужчина – житель Подольска – на протяжении длительного периода занимался стрельбой и даже выигрывал призы на соревнованиях. В 2018 г. через интернет он пытался продать гладкоствольное ружье Бекас РП16−1, пишет "Свободная Пресса".



Между тем, отец предполагаемого убийцы ранее поведал, что у сына в последнее время появился восточный акцент из-за того, что якобы тот работал охранником в посольстве Арабских Эмиратов. Об этом же сообщила и его мать. Однако она утверждает, что мужчина в последнее время нигде не работал, "общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски", цитирует женщину издание URA.RU.

Вечером 19 декабря неизвестный мужчина открыл стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке. Под огонь попали сотрудники правоохранительных органов. В результате нападения, напоминает RT, погиб сотрудник ФСБ и пять человек получили ранения, один из которых гражданское лицо.