Нападавший отстреливался до последнего

Правоохранители подробно рассказали о стрельбе на Лубянке вечером 19 декабря. Представители ФСБ опровергли информацию о том, что нападавших было трое. По их словам, стрелял один человек. "Утро" собрало главное о трагедии по всем СМИ.

Сотрудники спецслужбы отрицают то, что мужчина проник в здание ФСБ. Мужчина, как пишут РИА Новости, мужчина начал стрелять около дома №12 на улице Большая Лубянка. Нападавший скончался в ходе перестрелки. Также погиб сотрудник ФСБ, еще двое ранены. Об этом сообщили в центре общественных связей ведомства. Всего пострадали 5 человек, отмечает то же агентство. Спецслужбы не исключают того, что это был теракт.

Официальной информации о нападавшем нет, уточняет телеграм-канал "Кстати".

При этом сначала в СМИ и телеграм-каналах появилась другая версия событий. Как пишет телеграм-канал RT, трое неизвестных вбежали в здание приемной ФСБ на Кузнецом мосту и тут же начали стрелять. Во время перестрелки с охраной – двое из бандитов погибли. Третьему нападавшему якобы удалось сбежать. На улице он продолжил стрелять и, по предварительным данным, убил сотрудника ГИБДД, который дежурил напротив здания. Мужчина спрятался сначала за колоннами дома напротив, а после пробежал 300 метров и попал в одно из помещений на улице Большая Лубянка. Забаррикадировавшись, нападавший периодически стрелял по сотрудникам ФСБ и ОМОН. Однако он умер.

При этом, как передает "Медиаозна", сотрудники спецслужб инструктировали подчиненных, говоря о том, что нападавший "одет, как вы", то есть в форму.

Впрочем, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала не делать поспешных выводов о том, что произошло на Лубянке.

Как выяснил Life, возможной причиной стрельбы на Лубянке стало то, что сотрудники ГИБДД остановили подозрительную машину. По информации издания URA.RU, перестрелка завязалась на парковке.

Очевидцы рассказывали, как люди в панике бежали от стрельбы на Лубянке. А одного из пострадавших забрала "скорая помощь", случайно проезжавшая мимо места событий.