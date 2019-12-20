Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

СМИ: появились подробности о личности стрелка с Лубянки

СМИ: появились подробности о личности стрелка с Лубянки
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Мужчина ходил в стрелковый клуб

Журналисты выяснили, кем был предполагаемый россиянин, который устроил стрельбу на Лубянке 19 декабря. По сообщениям СМИ, им оказался 39-летний житель Подмосковья.

Как рассказал телеканал РЕН ТВ, ранее мужчина занимался бизнесом в Подольске. Однако в 2015 консалтинговую фирму предпринимателя ликвидировали. В последнее время предполагаемый нападавший увлекся стрельбой из нарезного оружия и даже занимал призовые места на соревнованиях. Мужчина якобы учился в Российской академии правосудия и был слушателем в ВШЭ, передает телеграм-канал "112". Впрочем, официального подтверждения этой информации нет.

Журналистам издания "Комсомольская правда" удалось найти тренера предполагаемого стрелка.

"Стрелял плохо. Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться. Он у нас месяца три прозанимался",

– заявил тренер.

Как пишет издание "Царьград", напавший на Лубянку всегда занимался в черной парке, говоря, что ему так удобнее. По словам тренера, мужчина имел свой личный нарезной карабин со всеми необходимыми документами.

Мать предполагаемого стрелка рассказала телеграм-каналу Baza, что ее сын был холост, все время он уделял работе и хобби, в армии не служил. Некоторое время работал в охранных предприятиях.

"Я замечала, что у него какое-то возбуждение было последнее время. Не курил и не пил вообще. Даже чай и кофе не пил. Пил только чай с лимоном, заваренный шиповник и клюкву от почек", – поведала женщина.

Как пишут СМИ, в квартире предполагаемого стрелка ночью шел обыск.

Мужчина открыл огонь около здания ФСБ на Лубянке 19 декабря. Как сообщили в ФСБ, нападавший не проникал в помещение и погиб. Также пять человек пострадали, напоминает телеканал "360"

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Мизантроп VI
Ответить
Сходил "бросить стаканчик". :)))
"А что, нельзя?"
Гость
Ответить
Гуси в голове. Насмотрелся боевиков придурок
Гость
Ответить
ЧТО ЗНАЧИТ ...нападавший не проникал в помещение и погиб...?
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Время бежать в обменник: курс доллара резко изменился

Российскую валюту не испугали санкции США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей