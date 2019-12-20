Мужчина ходил в стрелковый клуб

Журналисты выяснили, кем был предполагаемый россиянин, который устроил стрельбу на Лубянке 19 декабря. По сообщениям СМИ, им оказался 39-летний житель Подмосковья.

Как рассказал телеканал РЕН ТВ, ранее мужчина занимался бизнесом в Подольске. Однако в 2015 консалтинговую фирму предпринимателя ликвидировали. В последнее время предполагаемый нападавший увлекся стрельбой из нарезного оружия и даже занимал призовые места на соревнованиях. Мужчина якобы учился в Российской академии правосудия и был слушателем в ВШЭ, передает телеграм-канал "112". Впрочем, официального подтверждения этой информации нет.

Журналистам издания "Комсомольская правда" удалось найти тренера предполагаемого стрелка.

"Стрелял плохо. Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться. Он у нас месяца три прозанимался",

– заявил тренер.

Как пишет издание "Царьград", напавший на Лубянку всегда занимался в черной парке, говоря, что ему так удобнее. По словам тренера, мужчина имел свой личный нарезной карабин со всеми необходимыми документами.

Мать предполагаемого стрелка рассказала телеграм-каналу Baza, что ее сын был холост, все время он уделял работе и хобби, в армии не служил. Некоторое время работал в охранных предприятиях.

"Я замечала, что у него какое-то возбуждение было последнее время. Не курил и не пил вообще. Даже чай и кофе не пил. Пил только чай с лимоном, заваренный шиповник и клюкву от почек", – поведала женщина.

Как пишут СМИ, в квартире предполагаемого стрелка ночью шел обыск.

Мужчина открыл огонь около здания ФСБ на Лубянке 19 декабря. Как сообщили в ФСБ, нападавший не проникал в помещение и погиб. Также пять человек пострадали, напоминает телеканал "360".