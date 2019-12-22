22 декабря - самая мощная по энергетике дата года

В день зимнего солнцестояния – 2019, или день Карачуна, важно соблюдать определенные правила, чтобы в следующем году вас сопровождала удача.

Астрологи советуют в этот день начать новое дело. Речь не идет о каких-то грандиозных свершениях – достаточно сделать один шаг по направлению к цели. Например, заняться составлением резюме, если вы хотите получить хорошую работу.

По приметам, если с 22 по 24 декабря загадать желание, оно непременно исполнится. Кстати, сегодня – самое время нарядить елку. Если вы еще этого не сделали – время еще есть.

В день зимнего солнцестояния можно погадать. Особенно правдивым будет результат, если вас интересуют любовные отношения, пишет сайт Ysia.

Чего нельзя делать в день зимнего солнцестояния. Пить спиртное, объедаться жирными блюдами, фастфудом. Это время лучше провести дома, с близкими. Шумные вечеринки и прогулки лучше отложить. Также рекомендуется в этот день выбросить старые, сломанные вещи, навести порядок. 22 декабря постарайтесь помогать тем, кто просит – не будьте жадными, советует автор канала Magic Soul Pills на "Яндекс.Дзен".

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