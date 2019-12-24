Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
24 декабря традиционно считается днем Данилы, Луки и Никона. Этим святым молились, чтобы отогнать нечисть. На Руси верили, что ведьмы будут летать на метлах, поднимая снежные вихри, до тех пор, пока на землю не спустится солнце. Поэтому в этот день зажигали лампаду.
Также с днем Никона связаны многочисленные народные приметы. Появившиеся с двух сторон от солнца отсветы указывали на грядущие морозы. Если лучи направлены вверх, то это также к сильным холодам, а если вниз – к метели.
Еще в этот день было принято загадывать желание у яблони – небольшую веточку отламывали и заносили в дом. Примета гласит: если к Рождеству она распустится, то загаданное обязательно сбудется, а если зацветет, то случится неожиданное счастливое событие, передает "Вся магия".
Ранее "Утро" поделилось рождественскими приметами и обычаями.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника