Какие обычаи соблюдали на Руси в Никонов день

24 декабря традиционно считается днем Данилы, Луки и Никона. Этим святым молились, чтобы отогнать нечисть. На Руси верили, что ведьмы будут летать на метлах, поднимая снежные вихри, до тех пор, пока на землю не спустится солнце. Поэтому в этот день зажигали лампаду.

Также с днем Никона связаны многочисленные народные приметы. Появившиеся с двух сторон от солнца отсветы указывали на грядущие морозы. Если лучи направлены вверх, то это также к сильным холодам, а если вниз – к метели.

Еще в этот день было принято загадывать желание у яблони – небольшую веточку отламывали и заносили в дом. Примета гласит: если к Рождеству она распустится, то загаданное обязательно сбудется, а если зацветет, то случится неожиданное счастливое событие, передает "Вся магия".

Ранее "Утро" поделилось рождественскими приметами и обычаями.