У Рыжего Тарзана сломалось весло и его суденышко прибило к чужим берегам

Вячеслав Дацик, более известный как Рыжий Тарзан, задержан во время неудачной попытки перейти российско-эстонскую границу на лодке. По словам его супруги, боец смешанных единоборств всего лишь хотел помочь другому гражданину сбежать из РФ.

Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, в отношении Дацика открыто уголовное производство по статье "Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Сейчас ему выбирают меру пресечения.

Жена спортсмена утверждает, что ее муж всего лишь должен был показать некоему Диме направление в счастливую жизнь, однако по пути сломалось весло и бедолаг прибило к берегам Эстонии, где их тепленьких взяли пограничники соседней Республики.

Место действия – Ленинградская область, река Нарва, отмечает телеканал "360".

Напомним, русский националист был арестован в 2010 г. за ограбления салона сотовой связи. Психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым и направила в психушку, откуда он благополучно сбежал. И никуда-нибудь, а прямо в Норвегию. Потом он снова оказался за решеткой по другому делу. Вышел на свободу в феврале этого года. Дацик решил вернуться в спорт и успел провести несколько боев.

Буквально 15 декабря на турнире TNA 39-летнего россиянина во втором раунде отправил в нокаут французский кикбоксер Жером Ле Банне.

