Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Известный спортсмен на лодке попытался удрать из России

Известный спортсмен на лодке попытался удрать из России
Вячеслав Дацик. Фото: instagram.com/red_tarzan/
У Рыжего Тарзана сломалось весло и его суденышко прибило к чужим берегам

Вячеслав Дацик, более известный как Рыжий Тарзан, задержан во время неудачной попытки перейти российско-эстонскую границу на лодке. По словам его супруги, боец смешанных единоборств всего лишь хотел помочь другому гражданину сбежать из РФ.

Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, в отношении Дацика открыто уголовное производство по статье "Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Сейчас ему выбирают меру пресечения.

Жена спортсмена утверждает, что ее муж всего лишь должен был показать некоему Диме направление в счастливую жизнь, однако по пути сломалось весло и бедолаг прибило к берегам Эстонии, где их тепленьких взяли пограничники соседней Республики.

Место действия – Ленинградская область, река Нарва, отмечает телеканал "360".

Напомним, русский националист был арестован в 2010 г. за ограбления салона сотовой связи. Психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым и направила в психушку, откуда он благополучно сбежал. И никуда-нибудь, а прямо в Норвегию. Потом он снова оказался за решеткой по другому делу. Вышел на свободу в феврале этого года. Дацик решил вернуться в спорт и успел провести несколько боев.

Буквально 15 декабря на турнире TNA 39-летнего россиянина во втором раунде отправил в нокаут французский кикбоксер Жером Ле Банне.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

На открытии Крымского моста произошел конфуз

Начальника поезда забыли на перроне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей