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Полицейских из Уфы жестко наказали за изнасилование коллеги

Бывшие правоохранители заплатят пострадавшей 3 миллиона рублей

Суд приговорил троих бывших сотрудников полиции Уфы к лишению свободы от 6 до 7 лет. Такое наказание они понесут за изнасилование дознавательницы.

Каждый из них выплатит пострадавшей по 1 млн руб., пишет ТАСС.

Над девушкой надругались в октябре 2018-го на корпоративе, напоминает URA.RU

Полина ИВАНОВА

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