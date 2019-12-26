Бывшие правоохранители заплатят пострадавшей 3 миллиона рублей

Суд приговорил троих бывших сотрудников полиции Уфы к лишению свободы от 6 до 7 лет. Такое наказание они понесут за изнасилование дознавательницы.

Каждый из них выплатит пострадавшей по 1 млн руб., пишет ТАСС.

Над девушкой надругались в октябре 2018-го на корпоративе, напоминает URA.RU.