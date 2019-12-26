Нибиру
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Суд приговорил троих бывших сотрудников полиции Уфы к лишению свободы от 6 до 7 лет. Такое наказание они понесут за изнасилование дознавательницы.
Каждый из них выплатит пострадавшей по 1 млн руб., пишет ТАСС.
Над девушкой надругались в октябре 2018-го на корпоративе, напоминает URA.RU.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Тбилиси хочет для решения проблем с Москвой задействовать формат, подобный нормандскому