Что можно и нельзя делать в Трифонов день

28 декабря православные чтят память святого Трифона Печенегского.

Он жил на Кольском полуострове в 16-м веке. Считается, что святой покровительствовал морякам, отмечает "Спутник".

Также по погоде в этот день можно было предсказать, каким будет весенний месяц март.

28 декабря 2019 года – 4 лунный день. Это удачное время для заключения сделок, различных финансовых операций, получения образования. Также сегодня рекомендуется заняться творчеством и задуматься над планированием своей жизни, пишет Dailyhoro. 28 декабря – хороший день для романтических свиданий. Кроме того, высока вероятность наконец разрешить свои проблемы, говорит лунный гороскоп.

Сегодня важно быть справедливым по отношению к окружающим и не делать поспешных выводов. Нужно все тщательно взвесить и не принимать необдуманных решений.

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