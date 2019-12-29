Православные и католики сегодня почитают святых

"Утро" собрало главные приметы и обряды на 29 декабря: что нужно делать в этот день, чтобы привлечь удачу.

Православные сегодня почитают святого пророка Аггея. Если вознести к нему молитвы, он укажет верный путь в жизни и поможет раскрыть в себе таланты. Католики сегодня, в последнее воскресенье декабря, отмечают День Святого Семейства.

29 декабря нужно обязательно выполнить данные вами обещания. Также сегодняшний день желательно провести с близкими. Согласно народным приметам, нельзя говорить с человеком через порог – иначе быть ссоре. Кроме того, плохим знаком будет, если вы сядете на стол – это к беде, пишет Главред.

На Руси в этот день определяли, какой будет зима. Если 29 декабря выдалось холодным – зимние месяцы будут морозными. Иней на деревьях говорит о том, что на Святки придет тепло.

Ранее "Утро" публиковало Восточный гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год.