Нибиру
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"Утро" собрало главные приметы и обряды на 29 декабря: что нужно делать в этот день, чтобы привлечь удачу.
Православные сегодня почитают святого пророка Аггея. Если вознести к нему молитвы, он укажет верный путь в жизни и поможет раскрыть в себе таланты. Католики сегодня, в последнее воскресенье декабря, отмечают День Святого Семейства.
29 декабря нужно обязательно выполнить данные вами обещания. Также сегодняшний день желательно провести с близкими. Согласно народным приметам, нельзя говорить с человеком через порог – иначе быть ссоре. Кроме того, плохим знаком будет, если вы сядете на стол – это к беде, пишет Главред.
На Руси в этот день определяли, какой будет зима. Если 29 декабря выдалось холодным – зимние месяцы будут морозными. Иней на деревьях говорит о том, что на Святки придет тепло.
Ранее "Утро" публиковало Восточный гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем