Резко похолодает в ночь на понедельник, 30 декабря

Температура опустится до минус 4-6 в столице и до минус 9 в области. Такой прогноз относительно ночи на последний в этом году рабочий понедельник дали синоптики.

"Сегодня мы прогнозируем, что будет самая холодная ночь в декабре", – сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



Он добавил, что на севере Центрального федерального округа ночью столбики термометров могут упасть до 16 градусов мороза.