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Москвичей ждет самая холодная ночь декабря

Резко похолодает в ночь на понедельник, 30 декабря

Температура опустится до минус 4-6 в столице и до минус 9 в области. Такой прогноз относительно ночи на последний в этом году рабочий понедельник дали синоптики.

"Сегодня мы прогнозируем, что будет самая холодная ночь в декабре", – сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он добавил, что на севере Центрального федерального округа ночью столбики термометров могут упасть до 16 градусов мороза.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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