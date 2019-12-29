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Температура опустится до минус 4-6 в столице и до минус 9 в области. Такой прогноз относительно ночи на последний в этом году рабочий понедельник дали синоптики.
"Сегодня мы прогнозируем, что будет самая холодная ночь в декабре", – сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он добавил, что на севере Центрального федерального округа ночью столбики термометров могут упасть до 16 градусов мороза.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем