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Игнатьев день: суеверия и приметы на 2 января

Игнатьев день: суеверия и приметы на 2 января
Фото: pixabay.com
По народным поверьям, нельзя покупать обувь и петь

2 января православные христиане почитают Игнатия Богоносца, третьего епископа Антиохийского. С этим днем связано много примет, обрядов и суеверий.

Так, сегодня нужно посвятить себя дому. Раньше на Руси совершали крестный ход с иконой вокруг жилища, чтобы защититься от бед и нечисти, отмечает портал Vedmochka. В доме в этот день должно быть прибрано.

2 января начиналась подготовка к Святкам. Кроме того, с яблочных деревьев стряхивали снег и иней, чтобы урожай был хорошим.

По приметам, в Игнатьев день нужно чаще приветствовать друг друга. Ведь в слове "здравствуйте" заложено пожелание здоровья.

Плохим знаком считалась покупка обуви 2 января, пишет Telegraf. Порадовать себя обновкой в этот день значило прожить недолгую жизнь. Среди странных примет – запрет на грузди. Съесть сегодня эти грибы – обречь себя на грусть и тоску. Кроме того, в Игнатьев день нельзя было петь после заката (иначе можно навсегда остаться охрипшим) и закалывать на себе булавки.

Ранее "Утро" писало о приметах на Рождество – 2020.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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