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2 января православные христиане почитают Игнатия Богоносца, третьего епископа Антиохийского. С этим днем связано много примет, обрядов и суеверий.
Так, сегодня нужно посвятить себя дому. Раньше на Руси совершали крестный ход с иконой вокруг жилища, чтобы защититься от бед и нечисти, отмечает портал Vedmochka. В доме в этот день должно быть прибрано.
2 января начиналась подготовка к Святкам. Кроме того, с яблочных деревьев стряхивали снег и иней, чтобы урожай был хорошим.
По приметам, в Игнатьев день нужно чаще приветствовать друг друга. Ведь в слове "здравствуйте" заложено пожелание здоровья.
Плохим знаком считалась покупка обуви 2 января, пишет Telegraf. Порадовать себя обновкой в этот день значило прожить недолгую жизнь. Среди странных примет – запрет на грузди. Съесть сегодня эти грибы – обречь себя на грусть и тоску. Кроме того, в Игнатьев день нельзя было петь после заката (иначе можно навсегда остаться охрипшим) и закалывать на себе булавки.
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