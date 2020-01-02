Расшифрованы пророчества на 2020-й год

Алхимик-пророк говорил об успешном будущем нашей страны. Жизнь простых жителей будет улучшаться, начиная с 2020 года. Об этом рассказывают исследователи, которые занимаются расшифровкой его предсказаний. Однако на пути к золотой эпохе России предстоят трудности. Нострадамус говорил также о возможной войне с дружественной страной. Речь идет о Китае. Кроме того, нашей стране пророк отвел роль мирового судьи в конфликтах других государств.

Французский фармацевт также предрек, что Россия в будущем станет духовным центром мира. Наши ученые буквально через несколько лет сделают открытия, которые потрясут все мировое сообщество.

Интересно, что Нострадамус, в отличие от многих других провидцев, верил, что будущее, которое он пророчит, можно изменить. К примеру, он говорил о возможной мировой войне, называя 2015-2020 годы вероятным началом конфликта. Однако если человечество прислушается к голосу разума, страшной бойни удастся избежать, пишет сайт Katun24.

Ранее португальский предсказатель заявил, что третья мировая неизбежна – ее развяжет президент США Дональд Трамп.