Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Война или процветание: что предсказал России Нострадамус

Война или процветание: что предсказал России Нострадамус
Фото: pixabay.com
Расшифрованы пророчества на 2020-й год

Алхимик-пророк говорил об успешном будущем нашей страны. Жизнь простых жителей будет улучшаться, начиная с 2020 года. Об этом рассказывают исследователи, которые занимаются расшифровкой его предсказаний. Однако на пути к золотой эпохе России предстоят трудности. Нострадамус говорил также о возможной войне с дружественной страной. Речь идет о Китае. Кроме того, нашей стране пророк отвел роль мирового судьи в конфликтах других государств.

Французский фармацевт также предрек, что Россия в будущем станет духовным центром мира. Наши ученые буквально через несколько лет сделают открытия, которые потрясут все мировое сообщество.

Интересно, что Нострадамус, в отличие от многих других провидцев, верил, что будущее, которое он пророчит, можно изменить. К примеру, он говорил о возможной мировой войне, называя 2015-2020 годы вероятным началом конфликта. Однако если человечество прислушается к голосу разума, страшной бойни удастся избежать, пишет сайт Katun24.

Ранее португальский предсказатель заявил, что третья мировая неизбежна – ее развяжет президент США Дональд Трамп.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Глобу спросите. В 2008 он предсказал беды и несчастье в сшп и мир и покой в РФ.
Не успел он напророчить нам тихое счастье, как грузины развязали войну в Цхинвале (видимо не слышали пророчества).
Гость
Ответить
пишут - веселят народ ….зачем иначе вы сюда ходите и читаете, читаете и читаете, мля :))
Гость
Ответить
где лучи с марса отроженные от венеры?
Гость
Ответить
Зачем дурням экономическая программа, им Нострадамуса и Вангу и они счастливы !
Гость
Ответить
Вот в России любят ездить по ушам и искать лохов . вы хоть сами то верите что пишите лохотроны
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор

Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей