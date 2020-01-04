Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

День Анастасии: что опасно делать 4 января

День Анастасии: что опасно делать 4 января
Фото: www.globallookpress.com
С этой датой связано множество примет и суеверий

4 января – у православных христиан праздник в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, которая покровительствует беременным и всем безвинно осужденным. В древности с этим днем связывали множество примет и традиций.

Так, по погоде 4 января можно определить, каким будет сентябрь, если сосулек будет много, то урожай в этом году будет хорошим. А вот если в реках падает уровень воды, то лето ожидается засушливым, передает портал ЯСИА. Если облака летят против ветра, то скоро выпадет снег. 

В Настасьин день нельзя прокалывать уши, потому что они будут долго заживать. Также не стоит  ходить по дому босиком – это к тюрьме. Вязать также опасно – кого-то из родственников могут арестовать. 4 января на Руси старались не бить животных, чтобы не болели ноги.

Беременным, которые ели постные каши в этот день, чтобы не хворать, нельзя шить. К слову, сны 4 января предвещают нечто плохое. В этот день празднуют именины Анастасия, Дмитрий и Федор. 

Ранее "Утро" рассказывало о приметах на Рождество. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

День Анастасии: что опасно делать 4 января

С этой датой связано множество примет и суеверий

"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор

Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей