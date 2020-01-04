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4 января – у православных христиан праздник в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, которая покровительствует беременным и всем безвинно осужденным. В древности с этим днем связывали множество примет и традиций.
Так, по погоде 4 января можно определить, каким будет сентябрь, если сосулек будет много, то урожай в этом году будет хорошим. А вот если в реках падает уровень воды, то лето ожидается засушливым, передает портал ЯСИА. Если облака летят против ветра, то скоро выпадет снег.
В Настасьин день нельзя прокалывать уши, потому что они будут долго заживать. Также не стоит ходить по дому босиком – это к тюрьме. Вязать также опасно – кого-то из родственников могут арестовать. 4 января на Руси старались не бить животных, чтобы не болели ноги.
Беременным, которые ели постные каши в этот день, чтобы не хворать, нельзя шить. К слову, сны 4 января предвещают нечто плохое. В этот день празднуют именины Анастасия, Дмитрий и Федор.
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